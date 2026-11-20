مقدمة النشرة المسائية 20-11-2026

يقفُ لبنان بين اقترابِ حلولِ ذكرى استقلالٍ موعود وبين انتظارٍ غيرِ معروف لاكتمال مصيرِ المنطقه بتفاهماتِها او بحروبِها/ وما بينَ الاثنين تبقى السيادةُ منقوصةً معَ استمرارِ الاسرائيلي في الجنوب وبقاءِ الاعتداءاتِ اليومية على القرى والبلداتِ والتلال/ والدولةُ تراهنُ على مفاوضاتٍ ومسارٍ قد يؤدي الى النهايات المرتَقبة/ وتتمسكُ ببسطِ سلطتِها على كامل اراضيها وبحصريةِ السلاح في يدها/ وعلى ذكرى الاستقلال أبرقَ الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب الى رئيسِ الجمهورية جوزف عون معتبراً ان امامَ لبنانَ فرصةً لاطلاقِ نهضةٍ جديدة وهو سيسلكُ مساراً نحو مزيدٍ من السيادةِ والاستقرارِ والسلام معَ جيرانِه// الرئيسُ أبرق بالذكرى/ والسفيرُ تحرّكَ على الارض/ وما بين اليرزة وزحلة مرّت مواقفُه على طريقِ الأمنِ والسياسةِ والاقتصاد/ ففي وِزارةِ الدفاع التقى 'الميشالان' منسّى وعيسى/ من دون ان يكونَ الهيكل ثالثَهما/ اما مقاديرُ اللقاءِ فكانت مؤلَّفةً من اتفاقِ الاطار الى مستقبلِ اليونيفل والصيغِ المقتَرحة للمرحلة المقبلة/ معَ تشديد وزيرِ الدفاع ميشال منسى على وقفِ الاعتداءات الاسرائيلية والانسحابِ من الاراضي اللبنانية بما يُتيح للجيشِ اللبناني استكمالَ انتشارِه وبسطِ سلطةِ الدولة على كامل اراضيها/ أما حديثُ الاقتصاد فكان من نَصيب زحلة التي زارَها السفير ميشال عيسى متحدثاً عن جذبِ الاستثماراتِ الاميركية وتوسيعِ التبادلِ التجاري وضرورةِ ارساءِ اصلاحاتٍ ماليةٍ شاملة تتوافَقُ والمعاييرَ الدولية/./

وعلى مقياس المعاييرِ الاممية/ يَستعدُّ مِلفُّ اليونيفل لدخولِ مراحلِه المِفصلية/ ما دَفع مجلسَ الامن الى تكثيفِ مشاوراته/ وعلى هذه النُّقطة وَضع الامينُ العامُّ للامم المتحدة انطونيو غوتيريش علامةَ الحَذَر من ازديادِ التحدياتِ امام لبنان وضرورة التوصلِ الى اتفاقٍ سياسي يحددُ اطاراً اممياً بديلاً لمواصلة تنفيذ ال ١٧٠١، والاتفاقُ المنشود مؤمَّنٌ داخلياً ومعقودُ اللواءِ على التمسكِ بشرعيةِ القرار وبختمٍ رئاسيٍّ ثلاثي/ ويبقى انْ تتفقَ الاممُ المُقرِّرة على الصيغة البديلة/ وفي هذا السياق تقولُ معلوماتُ الجديد إنَّ العملَ جارٍ على قاعدةِ شِراءِ الوقت بحيث يتم البحثُ بخروجٍ تدريجي لعناصرِ اليونيفل بعد انتهاءِ المَهمة بما يؤمِّنُ عدمَ الوقوعِ في الفراغ التام على مدى الاشهرِ الستةِ المقبلة/ وبعدها وبحَسَبِ المصادرِ الدبلوماسية يتمُّ وضعُ قرارٍ في مجلس الامن يتضمنُ بعضاً من اتفاقِ الاطار تحت عَباءة ال ١٧٠١، حيث من المُفترض ان يَصدرَ قبل آخِرِ العام/ علماً انَّ النصَّ النهائي لم يُكتَب بعد والتفاوضَ ما زال جارياً على الخط الاميركي الفرنسي وسيُستَكملُ على مستوى سفيرَيِ البلدين في الامم المتحدة/ خصوصاً انَّ فرنسا هي صاحبةُ القلمِ في مجلسِ الامن اي انها المسؤولةُ عن الصياغةِ ولو انها ليست وحدَها المسؤولةَ عن المضمون/./

وبعيداً من العنوانِ اللبناني في اروقةِ الامم/ يَبقى ترديدٌ لصدى قِمةِ الثلاثة في الصين/ وفي تصريحاتِ اليومِ التالي لفت كلامُ الرئيسِ الاميركي دونالد ترامب من انه ليس مستعجِلاً لاتخاذِ ايِّ قرارٍ بشأن ايران/ معطوفاً على اعلانِ وزيِر خِزانتِه عبورَ اكبرِ كميةٍ من النِفط الخام مَضيقَ هرمُز منذُ بَدءِ الصراع/ فهل بَرّدتِ الصين محرِّكاتِ الحرب ام انَّ التأجيلَ هو لمزيدٍ من التحضير/ معَ بَقاءِ احتمالِ المفاجآتِ على الارضِ وفي التصريحات/./

ومن حديث الحروب الى نُقطةِ الضوء في زمن الصراعات/ حيث اتَّسَعت على امتدادِ الفضاءِ الافتراضي ومواقعِ التواصلِ الاجتماعي وأُمنياتِ المتابِعين/ مناسَبةُ الاحتفال بعيد ميلاد السيدة فيروز التي بقيَ صوتُها ثابتاً في الوُجدانِ اللبناني والعربي/ وبقيتِ المِساحةُ الوحيدة التي لم تَستطعْ حروبُ الارضِ ان تصادرَها/ فَغَدا صوتُها وطناً يَجمعُ المتخاصِمين ويَرفعُ رايةَ الحُبِّ والضوءِ والصَّفاء