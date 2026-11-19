مقدمة النشرة المسائية 19-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 19-11-2026

من وادي السيليكون كما تُلقَّبُ مدينةُ شنجن الصينية الجنوبية / صَدر اعلان السلام مخصَّباً بثلاثةِ زعماء / الاميركيُّ الذي نَظر الى اللقاء على انه يَصنعُ التاريخ / والروسيُّ المُتحدثُ باقتضاب والحامِلُ هَمَّ انهاءِ النزاع في اوكرانيا / اما الصيني صاحبُ المكان فوَضَع الحُرْمَ على الحربِ النَّووية / وعَلّم بالخط الاحمر على الحساسة/./ بيانُ السلام تحدَّث في العموميات، وأكد المؤكَّد من اهميةِ استقرار تدفقِ الطاقة الى أنَّ الحربَ النَّووية لا يمكنُ كسبُها ويجب ألَّا تُخاض / وأنَّ الثلاثةَ الكبار سوف يَستمرونَ في الحوار بشأن منعِ الانتشار النووي / وبعد انتهاء القِمة اعطى ترامب شَهادةَ حُسنِ سلوكٍ قائلاً إنَّ الامورَ سارت على ما يُرام وتمّ بناءُ علاقاتٍ رائعة معَ الرئيسَين بوتين وتشي/./ لكنْ خلفَ ستائرِ العنوانِ الفَضفاض على نيّة السلام/ سُجل في مَحضر الغِياب: الدخولُ في تفاصيلِ الصراعات/./ وباستثناء الاشارةِ الروسية الى اوكرانيا/ لم تَرِدْ ايةُ نِقاطٍ تتعلق بالسخونة على خط الحرب الاميركية الايرانية ولا استطراداً الى حروبِ وجبَهاتِ غزةَ ولبنان/ في وقتٍ كان العالَم مترقِّباً ما سيَنتُجُ عن قِمةٍ تسيرُ على حَدَّيْ تسويةٍ كبرى او حربٍ مدمِّرة: في الاولى النتيجةُ صفْقةٌ تُرسي معادَلةً عالميةً / وفي الثانية يَمشي العالَمُ نحو دمارٍ يُنتِجُ رابِحين وخاسِرين على مقياس القوة وحساباتِها /./ والى ان تتضحَ مَعالمُ ما قيلَ وبُحِث خلفَ ابوابِ البيان المُعلن/ فإن العالَمَ يجلسُ منتظِراً/ و طبول المواجَهة تُقرَعُ على وقع تصاعد الضغوط على واشنطن، لإقناع الرئيس دونالد ترامب بالمشاركة في جولة جديدة من الضرَباتِ العسكرية ضد إيران / والانزلاقُ هذا تمتدُّ مخاوفُه الى الواقِع على فيلقِ الاحداث وتطوراتِها / و هو ما بدا واضحاً في بلاغاتِ المسؤولين والاصدقاءِ الدوليين وفي زيارات الموفدين/ وآخرُ الكلام ما كان في خلال جولةِ المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان الذي انهى زيارةً دامت اياماً وجاءت لاحتواءِ ايِّ تصعيدٍ على لبنان في حال تجددتِ الحربُ الاميركية الايرانية / وقد خَرجت بموقفٍ لبناني موحّد وبتوقيع الرؤساءِ الثلاثة انه اذا أقدمَ حزبُ الله على زجّ لبنان في حرب اسنادٍ ثالثة فلن يجدَ مَنْ يساندُه او يقفُ معه//. وفي نظرةٍ ابعدَ من لبنان وباتجاه العراق / فقد خَرجتِ اليومَ بنودُ تسويةٍ اَنهت ازمةَ جُرف الصخر / وبعد انذارِ رئيسِ الوزراء العراقي علي الزيدي واعطائِه مُهلةً تنتهي مساءَ الجُمُعة/ وُلد اتفاقٌ سيَقضي بمغادرة قوات كتائبِ حزبِ الله مواقعَها في جُرف الصخر مما يُمهِّدُ الطريقَ لبسط سلطة تلك المنطقة الاستراتيجية//. فماذا لو عمِلَ حزبُ الله في لبنان بمسارِ كتائبِ الحزب في العراق لانتاج تسويةٍ تَقضي ببسطِ سيادة الدولة وحصريةِ السلاح انطلاقاً من البيانِ الوَزاري والقراراتِ الحكومية وتوافُقِ الرئاسات ومنعاً لايِّ تدخلاتٍ خارجية او املاءاتٍ تصعيدية /./ وفي خُلاصة المشهد / يقفُ لبنان أمام استحقاقِ تحييدِ نفسِه فيما لو وَقَعتِ الواقعة / فيما تقفُ المنطقةُ أمام احتمالاتِ مواجَهةٍ جديدة قد تُعيد خلطَ الأوراق وتَفتحُ البابَ أمام تداعياتٍ تتجاوزُ حدودَ ساحة الاشتباك. وبين قراراتٍ تُطبَخ في العواصم، ومشاوراتٍ تتكثف خلفَ الأبوابِ المُغلقة، يبقى السؤالُ عن شكلِ المرحلة المقبلة، وعن قدرةِ المساعي السياسية والدولية على احتواءِ التصعيد ومنعِ انزلاقِ المنطقة إلى جولةٍ جديدة من المواجهة.