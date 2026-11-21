مقدمة النشرة المسائية 21-11-2026

مِن عَلمٍ يرفرفُ فوق الوطن إلى رايةٍ "ع سطح البلدية"/ إلى خيمةٍ عند ضِفة نهر الكلب نَزَحتِ الدولةُ لتَحتَفي/ باستقلالٍ بلغَ الثالثةَ والثمانين من العمر ولم يبلغْ سِنَّ الاستقلال/./ فالاستقلالُ ومنذ الاستقلال كان منقوصاً/ ولم تكنِ الذكرى في أيِّ ذكرى مكتمِلة/ وهي تحُلُّ هذا العام وقد حَمَلت معها أوزارَ وأثقالَ ما سبَقها/ حيث توقفَ العدَّادُ في وطنٍ جنوبُه محتلّ/ دايره نار وبارود/ عن سطح أرضِه مَسحت إسرائيل قرىً بأكملِها/ ومَحَت حدودَه المخطَّطة بالأزرق بخطٍّ أصفر/./ لا استقلالَ في ظِل الاحتلال/ فكان الاحتفالُ بمَن حَضَر في النِّصف المحرَّر/ وفيه كلامٌ للمناسَبة لم يقدِّمْ فيه رئيسُ الجمهورية جوزاف عون مبادرةً نحو الداخل/ إنما جاءَ الخِطابُ بعناوينَ عامّةٍ مستَنسَخةٍ من واقعِ حالِ العهد منذ أولِ العهد/./ وصّفَ الخِطابُ المرحلة ولم يأتِ بجديد/ ولم يَفتحْ أبواباً للحلول/ فرئيسُ الجمهورية أَقرَّ بأنَّ استقلالَنا لم يكتملْ يوماً/ وهو يواجِهُ عقبتَين: الاحتلالُ الإسرائيلي والتدخلُ الخارجي وتحديداً بعضُ الجهاتِ النافِذة في النظام الإيراني/ وإذ يقفُ لبنان أمام اختبارٍ مصيري/ فهو يرفضُ أن يكونَ رهينةً لأيٍّ من المشروعَين الإسرائيلي والإيراني/ وجَّه عون أمرَ اليوم للإسرائيليين بأن انسَحِبوا/ ولحزبِ الله عليكُم بتسليمِ السلاح/ وإذ مدَّ اليدَ إلى إيران لبناءِ علاقاتِ صداقةٍ معها/ أكد أن الصداقةَ بين الدولِ لا تُعطي إحداها حقَّ التدخلِ في قرارِ الأخرى/./ ردَّ عون الضَّيْمَ عن الحمَلات التي يتعرضُ لها من الداخل والخارج/ وفي مَعرِضها استَعادَ شعارَه انتهى زمنُ السلاحِ خارجَ الدولة/ ومعها كرَّر الدفاعَ عن خِيار التفاوض ِبقولِه إنَّ الدبلوماسيةَ ليستِ استسلاماً/ والتفاوضَ ليس تنازلاً عن الحقوق / والسلامَ ليس نَقيضَ الكرامة/ نال الجنوبيون مِن وعدِ العودة إلى أرضِهم نصيباً/ أما متى وكيف فربما حينَ ينالُ لبنان استقلالَه كاملاً / بحمايةِ جيشِه/ وببناءِ دولتِه واستعادةِ سيادتِه بقرارِه وحدَه الذي لا شريكَ له فيه/ أياً كان هذا الشريك/./ ولكنْ ما بينَه وبينَ "الحُلُم المستحيل" واقعٌ يفرِضُه ارتباطُه بمحيطِه/ وبما يُرسَمُ له من قراراتٍ لحماية مستقبلِ جنوبِه وعدمِ تركِه في عَراء الشهود على ما ترتكبُه إسرائيل من جرائم/ وعليه فلبنانُ الرسميُّ كما الشعبي/ يَنتظر بلا حول/ قوةً أممية تملأُ الفراغَ الأممي بقرارٍ يُكتب بالقلمِ الفرنسي وبالحِبر الأميركي/ وإلى أن يُبصِرَ النور/ فالحالُ على حاله/ ومعه يترقبُ العالم ما ستنتهي إليه منازَلةُ اللاحربِ واللا سِلمِ بين طهران وواشنطن/ وبينَهما لم تُوِقِفِ الوَساطةُ القطرية محرّكاتِها/ وفي هذا الإطار كَشف نائبُ وزيرِ الخارجية الإيراني عن مباحثاتٍ معَ وفدٍ قَطري أُجريت أمس واستمرَّت ساعتَين/ اعتبر فيها الجانبُ الإيراني أن الحصارَ الاقتصادي عملٌ حربي وسيَتخذُ كلَّ ما يَلزمُ من إجراءاتٍ لكسرِه/ فيما امينُ المجلسِ الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قال إنَّ الخِيارَ بيد العدو فإما أن يستسلمَ للصواريخ أو للدبلوماسيين/ أما الموقفُ الأميركي فتولى الإشرافَ عليه الرئيس دونالد ترامب/ وقال لفوكس نيوز: سأُبرمُ اتفاقاً دائماً يَضمنُ عدمَ حصولِ إيران على سلاح نووي/ وفي موقفه تراجَعَ ترامب عن هدف تغييرِ النظام في إيران ورأى في التعاملِ معَ ثلاثِ قيادات متعاقِبة تغييراً جذرياً في حد ذاتِه/ وغمزَ من قناة القيادة الحالية بأنها ربما تكون أكثرَ عقلانيةً لكنها صعبةٌ تبرِمُ اتفاقاً ثم تنقضُه في اليوم التالي/ ولم يَدرِ المشاهد أكان ترامب يتحدثُ عن نفسِه أم عن غَريمِه/ وهو سيدُ المواقفِ المتقلّبة//