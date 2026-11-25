مقدمة النشرة المسائية 25-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2026

"كمل النقل بالزعرور"/ ولم يكنْ يَنقُصُ البلدَ سوى إضرابِ "السواقين" حتى يكتملَ مشهدُ الأزمةِ المطلبية// أَضرَبوا لكنهم لم يُغلِقوا شَرايينَ المدينة/ ودَفَعوا بالموعِد إلى أربعاءِ الأسبوعِ المقبل/ أما أربعاءُ فحَفَل بالخبر وبما وراء الخبر/ في انتَقَلت خَليةُ الجرد من الاستجواب إلى التوقيف/ بمذكِّراتٍ وِجاهية بحق الموقوفينَ الخمسة/ الذين لم يُنكِروا انتماءَهم لحزبِ الله/ لكنهم نَفَوا أنْ تكونَ دوافعُهم هجومية/ وبعد تحقيقٍ ماراتوني امتدَّ لساعاتٍ حول الدفترِ الأرزق ورموزِه الصفراءِ الممزّقة/ استقرَّ التحقيقُ على إجراءِ "امتحانٍ خَطّي" للشباب لمقاربةِ الرموز الممزَّقة معَ خطِّ اليد وهو ما يتوَلَّاهُ فرعُ الأدِلة الجِنائية// حزبُ الله طالب بإطلاقِ سَراح عناصرِه وقال "إنما للصبر حدود"/ إلَّا أنَّ الأزمةَ معَ القضاء تفرَّع عنها استعصاءٌ في اللقاء/ فاتَّسَعتِ الهُوَّةُ بين بعبدا والضاحيةِ الجنوبية/ وتَحَولت عين االتينة إلى "متعهد" لبناءِ جسرٍ بين الطرفين/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ الرئيس نبيه بري/ وخلال لقائه نائبَيْ حزبِ الله/ أَسَرَّ لهما بأنَّ القطيعةَ لا بد أن تنتهيَ في لحظةٍ ما/ أما وفدُ الحزب وبحَسَبِ المعلومات فقد قَرأ بين سطورِ كلام بري دعوةً للحوار معَ رئيسِ الجمهورية كونُه مرجِعيةً دستورية بغضِّ النظرِ عن الخلافاتِ السياسيةِ معَ شخصِ الرئيس/ تلقَّى الحزبُ الدعوةَ لكنه رَفضَ تلبيتَها/ ما لم تتراجعِ الحكومةُ عن قراراتِها باعتبار النشاطِ الحزبي العسكري غيرَ مطابِقٍ لمواصفات القانون/ مضافاً إليها زيادةُ الشَّرخِ التي أحدَثَتها شِحنةُ ضهر البيدر وتوقيفُ الشبانِ الخمسة في جرود البترون/ وتضيفُ مصادرُ الحزب وقبل هاتَينِ الحادثتَين/ أنه تلَقَّى إشاراتٍ إيجابيةً عند خط بعبدا حارة حريك بشأن إخلاءِ سبيلِ الموقوفين الخمسة بعدما أَثبَتَتِ التحقيقاتُ أنْ لاجُرمَ عليهم/ قبل أن تعودَ الأمورُ إلى نُقطة الصِّفر معَ خِطاب الاستقلال// من لقاء "دجلة" إلى خِطاب نهر الكلب "انكسرت الجرة" بين بعبدا والضاحية/ لكنَّ المياهَ عادت إلى مَجارِيها بين المختارة وعوكر/ فبعد سِجالٍ وانتقاداتٍ وصولاً إلى التهديدِ بالعقوبات انقَطَعتِ الطريقُ على التقاءِ الزعيم بالسفير/ ذابَ الثلجُ عن قِمة الجبل/ في زيارةٍ قام بها وليد جنبلاط إلى مقر السِّفارة الأميركية في عوكر/ أُحِيطت أجواؤها بكِتمانٍ شديد/ فيما اكتفت مصادرُ الاشتراكي واللقاءِ الديمقراطي بالإشارةِ بُعَيدَ اللقاءِ إلى أنَّه اتَّسَم بالوُدِّ والصَّراحة معَ تأكيدِ الجانبَين على بذلِ كلِّ الجهودِ الممكنة لحماية لبنانَ وسيادتِه واستقلالِه واستقرارِه وتعزيزِ مشروعِ الدولة// مَسافاتٌ تتباعد وأخرى تتقارب/ وما لم يُقرأْ طالِعُه هو حالةُ الجمودِ التي تسيطرُ على الأزمةِ الأميركية/ مخروقةً ببعض المواقفِ التي لا تقدِّمُ ولا تؤخّرُ في مفعول الأزمة/ فطهران أبدتِ استعدادَها للتفاوض ولكنْ ليس بأي ثمن/ وواشنطن خَلَصَت إلى أنها لا تحتاجُ إلى اتفاق/ وبينَهما يتنقّلُ الوسيطُ القَطري لاجتراح مُعجزةِ الحل/ وفي هذا الوقت الضائع تقدَّم المِلفُّ خارجياً وداخلياً فنَقلت وول ستريت جورنال عن "جوش شابيرو" حاكم بنسلفانيا الديمقراطي والمرشح للرئاسة قولَه إنه يجبُ محاسبةُ نتنياهو على أفعاله في غزة/ ووَصَفَه بالزعيم الفاشل الذي قاد نحو مسارٍ خطيرٍ ومُظلم وعزلةٍ دولية/ وهذا الموقفُ وَجَد صَداهُ بالقرارات التي صادق عليها الكنيست اليوم تبدأ بتشكيل لجنةٍ للتحقيق بأحداثِ السابع من أكتوبر/ ولا تنتهي بقانونٍ يَمنع أيَّ شخصٍ يواجِه لائحةَ اتهامٍ من تشكيل الحكومة// وقد شُوهد نتنياهو وهو يَضرِبُ أخماساً بأسداس.