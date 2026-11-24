مقدمة النشرة المسائية 24-11-2026

لم يَصِلوا إليها لكنَّهم وقَفوا عند تخومِها .. رَوَوْا سيرتَهم بالدمع / فردَّدتِ الجبالُ والوُديانُ صَدى صَرَخاتِهم/ هم أهلُ القرى الحدوديةِ تتقدمُهم بنت جبيل/ كَسروا حدودَ اليأسِ من التهجير/ فتَحرَّكوا إلى أقربِ مَسافةٍ بين القلبِ والوريد/ لعلَّ "الصوت يودّي"/./ الاحتلالُ الإسرائيلي رافقَ خُطُواتِهم بالقصف المِدفعي الترهيبي/ والجيشُ اللبناني شكَّل لهم سياجَ أمان/ رَفَعوا مظلوميتَهم إلى مَن يَعنِيهِم الأمر/ وتَركوا أُمنياتِ العودةِ وديعةً عند ساعة الفَرَج/./ ليس الأهالي وحدَهم مَن يُعاني وَجَع فِراقِ الأرض والرِّزق والبيت/ إذا ما بقي من بيوت/ بل إنَّ مستقبلَ الجنوب إلى توسُّع والاعتداءات/ مهددٌ بالإخلاء الأممي وبغيابِ الشاهِد الدَّولي عمَّا ترتكبُه إسرائيل من جرائم/ واستباقاً تَجري في الغرف المُغلقة صياغةُ اقتراحاتٍ لمَلءِ هذا الفراغ/ لم يُعرفْ فَصلُها الأبيض من فصلِها الأسود/ وبانتظار حصرِ الإرث لمَهمة اليونفيل/ أُصيبَ لبنان بمُتلازِمة المسارَين/ بين استقرارِ الداخل وضغطِ الخارج/ فبِحَسَبِ مصادرَ دبلوماسيةٍ للجديد فإنَّ الإدارةَ الأميركية وَضعت لبنان تحت المِجهر/ وتريدُ أن تَحكُمَ على الأفعال / وأَبلَغَت وليَّ الأمرِ الرئاسي بأنَّ وقتَ الكلام انتَهى وحانَ وقتُ الأفعال/ وبأن إعطاءَ الأميركيين من طرف اللسان حَلاوة ما عادَ يُجدي/ وما على السلطةِ اللبنانية سوى التحرك/ وربطاً وبحَسَبِ مصادرَ سياسية فإن لبنانَ الرسمي يحاولُ ترجمةَ الموقفِ للأميركي بأنْ ليس كلُّ ما يتمنَّاهُ يُدركُه/ ولا كلُّ المطلوبِ يمكنُ تنفيذُه/ وبالتالي فإن لبنانَ الرسمي واقعٌ بين "شاقوفَين" :الالتزاماتُ التي تعهَّدَ بها للخارج/ والمَحظوراتُ التي لا تُبيحُها الضرورات/ وعلى هذَينِ المسارَينِ دخلتِ الأزمةُ اللبنانية في عنقِ الزجاجة/ ولا أُفقَ واضحاً للحل/ المصادرُ الدبلوماسيةُ عينُها تحدثت عن أنَّ العلاقةَ بين رئيسِ الجمهورية جوزاف عون والسفيرِ الأميركي في بيروت ميشال عيسى تحت الصفر/ إن لم نَقلْ إنَّ عيسى وفي جلَساتِه يَضرِبُ عون "من تحت الحِزام"/ أما المصادرُ المحلية فسَجَّلَت هبوطاً حاداً وتحت مستوى نهر الكلب في العلاقة بين بعبدا والضاحيةِ الجنوبية/ فتولَّى رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري لملمةَ شظايا الخِطاب ما عقَّد جهودَه في ترميمِ الطريقِ بين الجانبَين/ إلّا أن بري لم يوقِفْ وساطتَه / ولهذه الغاية استقبل نائبَيْ حزبِ الله حسن فضل الله وعلي عمار / وتفيدُ معلوماتُ الجديد بأنّ بري يَسعى لإقناع الحزب بضرورة اللقاء مع رئيس الجمهورية / لكنَّ الحزبَ يرفضُ لقاءَ الوجهِ للوجه حتى الساعة/ في وقتٍ دخلَ عون في شِبهِ عزلة حيث ليس لدى الجنرال مَن يَلتقِيه/ باستثناء وفدٍ برلماني فرنسي استَقبَله اليومَ وأبلغه بأنَّ على القواتِ البديلة لليونفيل العملَ تحت راية الأمم المتحدة ضِمنَ الإطارِ القانوني للقرار 1701 معَ إمكانِ إدخالِ تعديلاتٍ على القرار عند الحاجة/ همُّ لبنان تخَطَّى الجغرافيا/ فحَمَله رئيسُ الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أروقة البيت الأبيض/ وطَرَحه على طاولة البحث معَ وزيرِ الخارجية ماركو روبيو إلى جانب مِلفاتٍ مرتبطة بغزة وإيران/ وأهمُّ ما وَردَ في المقتَرح القَطري/ تسويقُ مبادرةٍ تدريجية لمعالجة مِلفِّ سلاحِ حزبِ الله / مقابل َ الانسحابِ الاسرائيلي و اعادةِ الإعمار. الوَساطةُ القَطرية لم تقفْ عند هذا الحد/ فبعد روبيو التقى الزائرُ القَطري نائبَ الرئيس الأميركي جاي دي فانس/ وحَسَبَ بيانٍ صادر عن الخارجية القطرية/ فإنَّ الطرفَين بحثا الجهودَ الدبلوماسية لخفضِ التصعيد/ والتوصلِ إلى حل يَضمنُ حريةَ الملاحةِ البحرية وإنَّ قطر تدعم المساعيَ كافةً لحلٍّ يمهّدُ لاتفاقٍ يحققُ السلام / في المقابل فإنَّ الإيراني متمسكٌ بشروطه السبعة كمنطَلَقٍ للتفاوض ويهددُ بكسر الحصار بسلاح ناقلاتِ النِفط/ معَ مرتجع للتهديد الأميركي بضربِ الناقلات وإغراقِها ما يَضعُ المنطقةَ والعالم أمام مأزِقِ توقفِ الملاحة كلياً في مَضيق هرمُز/ وأمام مأزِقٍ هو الأخطرُ بتلوثِ المياه مصدرِ الحياة //