مقدمة النشرة المسائية 26-11-2026

"ع الليلكي" اشتَعَلت جبهة "الفان رقم أربعة" بين أبناءِ جِلدةِ المافيا الواحدة/ بدأت بخِلافٍ شَخصيٍ على موقف وخُوّة/ وانتَهَت باشتباكٍ بالأسلحة الرشاشة أَوقَع إصابات/ طوَّقَه الجيشُ اللبناني ونَفَّذَ عملياتِ دهمٍ أَوقَفَ بمُوجِبِها بعضَ المتورِّطينَ ويلاحِقُ آخَرِين/ لم تنتهِ المَهمةُ عند مربّع الليلكي الكفاءات الأمني/ وتَعَدَّتها إلى إعلانِ قيادةِ الجيش دهْمَ معملٍ لتصنيعِ خرطوش الصيد في بلدة بخْشتَيه عاليه حيث ضُبِطت داخلَه كميةٌ كبيرة من البارود الحربي شديدِ الخطورة/ إضافة إلى أسلحةٍ وأعتدةٍ عسكرية/ ولحينِ تِبيانِ وُجهةِ الاستخدام بعد توقيفِ ثلاثةِ سوريين فإنَّ الدولةَ برئاساتِها الثلاث أَحيَت يومَ الزيتونِ العالمي بغَرسِ شَجَراتِه في حدائقِ القصور// لا تعوِّضُ الغَرْساتُ الثلاث ما خَسِرتهُ أرضُ الجنوب من آلافِ الشجرات المعمَّرة إنْ كان بالحَرقِ العَمْد أم بالسَّرِقة الموصوفة/ وكِلاهُما يُعَدّان جريمةَ حربٍ مكتملةَ الأركان ارتكَبَها الاحتلالُ الإسرائيلي بالصورة الموثقة وبشَهاداتِ أصحابِ الحقول ومنهم مَن رَفَع الدعاوى في المَحاكمِ الدولية/ إلّا أنَّ المناسَبةَ كان لها وقعُها في عين التينة تحديداً بعد بعبدا والسرايا/ حيث اعتبر الرئيس نبيه بري أن اقتلاعَ أشجارِ الزيتون المعمَّرة تمهيدٌ للقضاء على الجنوب// طَمأنَ بري أنَّ محصولَ الزيتِ والزيتون في لبنان انتَصَر/ ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوضعُ مُطَمئنًا في لبنان والسِلمُ الأهلي بخير/ أجاب: "من تمّك لباب السّما"// وقبل أن تُفتحَ أبوابُ السماء وتَستجيبَ للدُّعاء/ فإنَّ السعيَ لحلولِ الأرض لم تتوقف/ وفي إطارها بَرزت زيارةُ الموفدِ السعودي يزيد بن فرحان إلى واشنطن ضِمنَ مساعي التنسيقِ بين الجانبَينِ السعودي والأميركي بشأن المِلف اللبناني/ بحَسَبِ مصادرَ أميركيةٍ أَضافَت للجديد أنَّ الأسابيعَ المقبلة ستَشهدُ تحركاً دولياً لدعم لبنان وتعزيزِ اقتصادِه/ وتأتي زيارةُ بن فرحان إلى العاصمةِ الأميركية بعد اتصالٍ هاتفي تناولَ الشأنَ اللبناني بين وزيرِ الخارجية فيصل بن فرحان ونظيرِه ماركو روبيو وكان مهماً ومثمراً بحَسَبِ المصادر ذاتِها// لبنان يحصدُ اليومَ ما زرَعهُ من غيابِ السيادة وتفلتِ السلاحِ والأمنِ معطوفاً على تَرِكةٍ مطلبيةٍ واجتماعيةٍ ثقيلة/ وإلى أن يَقطُفَ ثمارَ المساعي/ فإنه يتطلعُ إلى حلٍّ أممي يَقِي الجنوبَ خُطورةَ الفراغ/ وعلى هذا الخط تَحدثت معلوماتُ الجديد عن مسعىً جِديٍّ لتأجيلِ ايِّ قرارٍ أممي بشأنِ لبنان حتى منتَصَفِ العامِ المقبل/ وفي ظِل تعنتِ إسرائيل برفضِ أيِّ قوةٍ دولية ضِمن سعيِها لتكريس الاحتلال/ فإن إذاعةَ الجيش الإسرائيلي نَقلت عن مسؤولين عسكريين توقُّعَهم شتاءً صعباً في لبنان/ وأفادت بأنَّ آلافَ الجنود سيَقضُونَ الشتاءَ في عمقِ الأراضي اللبنانية المحتلة للمرة الأولى منذ عامِ ألفين وَسَط أزمةٍ حادة في ميزانية الجيش/ وفيما تحدثتِ القناةُ الخامسةَ عَشْرَةَ عن مكالمة هاتفية "متوترة" جَرَت مؤخراً بين نتانياهو وترامب حول إيران/ فإن المعارضةَ الإسرائيلية أَحرَزَت تقدماً نحو الإطاحةِ به بسلسلةِ قوانينَ أقرَّها الكنيست الجديد/ تُبعِدُه عن مفاصلِ الحُكم وتُقرِّبُه أكثرَ فأكثرَ من عَتَبة السِّجن/ فهل تنتهي حِقبةُ بنيامين على خير؟