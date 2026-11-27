مقدمة النشرة المسائية 27-11-2026

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2026

.. "شو بيشبهك تشرين"/ سيادةٌ لم تتحققْ وقراراتٌ لم تنَفَّذ// يلَملِمُ تِشرين آخِرَ أوراقِه/ واتفاقُه لم يساوِ الحِبرَ الذي كُتب فيه// عامانِ على قرارِ وقفِ الأعمال العَدائية ولبنان لا يزالُ ساحةً للحرب الإسرائيلية/ حَفَرت "قبرَ " الاتفاق وكَتبت على شاهِدِه هنا يَرقُدُ "اتفاقُ تِشرين"/ فلا التزامٌ ولا انسحابٌ/ لا بل تكريسٌ للاحتلال، وبعد البَرّ والجوّ/ وَصَل التمادي الإسرائيلي/ إلى تلوينِ البحرِ الأزرق باللون الأحمر وإصدارِ تحذيرٍ للصيادين بالإخلاء تحت ذريعة التجسسِ لصالحِ حزبِ الله// لا الاتفاقُ الذي وُلد في مِثلِ هذا سَلك طريقَ التنفيذ ولا الإطارُ الثلاثي معروفُ باقي المستَقبَل/ وإنْ ضَرَب الإعلامُ موعِداً لجولتِه الثامنة قبل نهايةِ العام/ من دونِ تأكيدِ الأميركي وتبليغِ اللبناني//. وعلى المراوَحة في المكان/ تَعطَّلت محركاتُ مجلسِ الوزراء عند مفرق ضهر البيدر/ بعد انقسامِ الجبهةِ الوَزارية إلى فريقَين/ أحدُهما يتمسكُ بالمجلس العدلي / والآخَرُ يتمترسُ خلف الخطوطِ الحمر/ وبينَهما تَنظرُ الدولةُ بعين المراقِب/ للعين التي ستراقِبُ الجنوبَ بعد اليونفيل//. وفي هذا الإطار كَشف رئيسُ الحكومة نواف سلام/ أن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرارٍ يَسمح للقوة الدولية بمواصلةِ بعض مَهامِّها خلال مرحلةِ الانسحاب التدريجي. وأضاف في حديث صَحَفي أنَّ هذا لن يحلَّ مشكلةَ ما بعدَ اليونيفيل، لكنه سيَمنحُ لبنانَ وقتاً للاتفاق على منظومةٍ في الجنوب/ وأن مسؤولين أميركيين أبدوا انفتاح واشنطن على دراسة هذا الترتيب//. من جهة أخرى رَفض سلام إخضاعَ مستقبلِ لبنان لإرادة أو ترهيبِ حزبِ الله//. أما حزبُ الله وبحَسَبِ مصادرَ سياسية للجديد فإنّه يتابعُ بحَذَر ما يُرسم له في الداخل، ولن يقعَ في الفَخّ الذي يحاولُ البعضُ جَرَّه إليه//. وفي سياقٍ آخَر أضافتِ المصادرُ إنَّ لبنانَ أمام أسابيعَ دقيقةٍ ويترقبُ المَسارَ السياسي الذي ستسلكُه الحكومةُ الإسرائيليةُ الجديدة، إضافة إلى بَدءِ الكونغرس الأميركي الجديد أعمالَه مطلَعَ العامِ المقبل ليَبنِيَ على الشيءِ مُقتَضاه// لم يُختَتمِ المشهدُ السياسي عند المصادر/ فرئيسُ الجمهورية خلال تَوأمَةِ قرىً جنوبيةٍ معَ قرىً فرنسية/ شدد على أنَّ إنهاءَ حالةِ العَداء مع إسرائيل من شأنها تسريعُ حصرِ السلاح بيد الدولة/ قبل أن يَفتحَ أبوابَ القصرِ لاستقبالِ أطفالِ الجنوب/ هم أَتَوْا إليه من زوطر الغربية ومحيطِها/ ليُسلِّموهُ عَلَمَ لبنان كرمزٍ لصمودِهم وتمسكِهم بأرضهم// لبنان منكمشٌ على أزَماتِ الداخل ويَنتظرُ حلولَ الخارج/ والخارجُ معلَّقٌ على حِبال الأزمةِ الأميركية/ ومُرادفاتِها في المنطقة/ وعلى تطوراتِها والاعتداءاتِ التي تتعرضُ لها بعضُ دولِها/ التأمَ في إسلام آباد الاجتماعُ الثالث للجنة السياسية والدفاعية والاستراتيجية المنبثقة عن اتفاقية مكة التي تضمُّ الثلاثيةَ السعوديةَ الباكستانيةَ التركية/ وتَصَدَّر جدولَ أعمالِه التصعيدُ والاعتداءاتُ الحوثية ضد المملكة ومستجداتُ الأوضاع الإقليمية/ إضافة إلى متابَعةِ التحركاتِ الدبلوماسية المشتركة تِجاهَ إيران/ في المقابل/ أعلنت طهران أنَّ المواجَهاتِ انتَقلت من البِحار إلى المحيطات/ وما وراءَ المحيطات كرَّر الرئيس ترامب تهديدَه بضربِ جبل الفأس/ بعد عفوٍ أصدَرَه عن "الديك الرومي"//