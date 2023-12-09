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وليد توفيق يقدم اهل الوفا وعن القضية الفلسطينية شي بيدمي القلب وهيدي قضية كل انسان عربي شريف
2023-12-09 | 14:06
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وليد توفيق يقدم اهل الوفا وعن القضية الفلسطينية شي بيدمي القلب وهيدي قضية كل انسان عربي شريف
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وليد توفيق يقدم اهل الوفا وعن القضية الفلسطينية شي بيدمي القلب وهيدي قضية كل انسان عربي شريف
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