جان عزيز : متى انتهت حرب غزة ذاهبون الى تسوية وهذه التسوية ستشمل جنوب لبنان

جان عزيز لـ #وهلق_شو: لا يمكن للميدان ان يحسم النتيجة في هذه المعركة لأنه بات ثابتاً انه لا يمكن كسر المقاومة في غزة رغم همجية العدو وايضا لا أحد يريد المعركة الكبرى وهناك كلام بملامح التسوية