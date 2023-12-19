رندلى قديح تروي تجربتها مع الزواج المدني بعد الطلاق مفروض ما بقى نحكي بالأديان ونتقبل بعض

الصحافي علي بردة من نيويورك لـ"نقطة تحول": بعد نصف ساعة او اكثر سيحصل التصويت الاول في مجلس الأمن على مشروع القرار الاميركي وروسيا لن تقبل به وهذا يكفي ليسقط القرار