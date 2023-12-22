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ليلى عبد اللطيف تصيب في توقعاتها : وفاة أمير الكويت وابن جورج وسوف والممثل محمد قنوع
2023-12-22 | 14:33
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ليلى عبد اللطيف تصيب في توقعاتها : وفاة أمير الكويت وابن جورج وسوف والممثل محمد قنوع
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ليلى عبد اللطيف صدقت حين توقعت الحـرب على قطاع غزة والتوتر على الحدود اللبنانية
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