تسـريب صورة فاضـحة لـ هبة نور وهي ترد تأذيت كتير .. وهذا ما قالته عن صداقتها مع نادين نسيب نجيم

معلومات الجديد: هوكشتاين اقترح على المسؤولين اللبنانيين إعطاء لبنان أمتارا إضافية عن الخط الازرق مقابل الحصول على نقطتين إحداهما ال B1 الا أن الرد اللبناني كان باستحالة التفريط بهذه النقطة