خناقة كبيرة بين جيلبيرت و شرطي السير الإشارات الضوئية كلها عاللون الأسود

#كتائب_القسام تعرض فيديو عن ثلاثة أسرى لديها قتلوا بسلاح الجو الاسرائيلي: رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم لا زال نتنياهو يصرُّ على قتلهم.. التفاصيل على الرابط: