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حماس: هنية أكد قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا
حماس: هنية أكد قدوم وفد الحركة للمفاوضات لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات بهدف إنضاج اتفاق يحقق مطالب شعبنا
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ابنة ماتيلدا فرج الله تواجه والدتها على الهواء وتفضح والدها عقله عسكري!
2024-05-01 | 14:55
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ابنة ماتيلدا فرج الله تواجه والدتها على الهواء وتفضح والدها عقله عسكري!
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