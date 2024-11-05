الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
17:44
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
2024-11-04
بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!
2024-11-04
بالفيديو - قلعة بعلبك.. حارسها الله
2024-11-03
BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!
2024-11-03
بالفيديو - عماد 5: "لن نترك الساح.. لن نُسقط السلاح"
تشاهدون الآن
سابين عويس: اليوم اثبتت الولايات المتحدة انها تقود العالم وكامالا هاريس هي امتداد لـ باراك اوباما
2024-11-05 | 14:48
A-
A+
سابين عويس: اليوم اثبتت الولايات المتحدة انها تقود العالم وكامالا هاريس هي امتداد لـ باراك اوباما
مقالات ذات صلة
هاريس: نريد بدء فصل جديد من تاريخ الولايات المتحدة الأميركية
النائب البلجيكي نبيل بوكيلي للجديد: اذا تابعت اسرائيل حربها ضد الفلسطينيين واللبنانيين فذلك لانها مسلحة من الولايات المتحدة
كامالا هاريس: هناك إجماع بين قادة الشرق الأوسط على عدم التصعيد بعد الردّ الإسرائيلي وهو رأي الولايات المتحدة
سابين عويس: اليوم اثبتت الولايات المتحدة انها تقود العالم وكامالا هاريس هي امتداد لـ باراك اوباما
تشاهدون الآن
عويس:
اليوم
اثبتت
الولايات
المتحدة
العالم
وكامالا
هاريس
امتداد
باراك
اوباما
العودة الى الأعلى
سلسلة غـ ـارات على البقاع.. الجديد تواكب التطورات
مسعد بولس: زيارة دونالد ترامب للبنانيين في ديربورن تاريخية ولها رمزية وهو يقدّر الشعب الايراني
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
15:54
النائب فادي علامة يتحدث عن أن كان الوضع في الشرق الاوسط سيؤثر على قرار الناخب العربي
15:54
النائب فادي علامة يتحدث عن أن كان الوضع في الشرق الاوسط سيؤثر على قرار الناخب العربي
15:48
هل تدعم السعودية كامالا هاريس في الإنتخابات الرئاسية الحالية؟ مسعد بولس يجيب
15:48
هل تدعم السعودية كامالا هاريس في الإنتخابات الرئاسية الحالية؟ مسعد بولس يجيب
يحدث الآن
تشاهدون الآن
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
تشاهدون الآن
15:54
النائب فادي علامة يتحدث عن أن كان الوضع في الشرق الاوسط سيؤثر على قرار الناخب العربي
تشاهدون الآن
15:48
هل تدعم السعودية كامالا هاريس في الإنتخابات الرئاسية الحالية؟ مسعد بولس يجيب
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:51
نانسي عجرم بخطوة لافتة نجاه لبنان بسبب الأوضاع الصعبة.. هذا ما فعلته
2024-10-26
نانسي عجرم بزيارة مفاجئة الى مغوار بالجيش اللبناني في المستشفى وتعلق بتأثر: اليوم ترك هالدني
13:39
أوساط نيابية من هيئة مكتب المجلس للجديد: موضوع التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لا يزال مبكرا ولا توجه لعقد إجتماع لهيئة المكتب ولا لتحديد موعد لجلسة التمديد حاليا
14:55
الصحة اللبنانية: 15 شهيداً في حصيلة أوّلية للغارة على برجا
2024-10-15
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في المنطقة الواقعة بين إركي وعزه
2024-09-17
صور - زواج إندريك فيليبي وميراندا
بالفيديو
بالفيديو
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
15:54
النائب فادي علامة يتحدث عن أن كان الوضع في الشرق الاوسط سيؤثر على قرار الناخب العربي
15:48
هل تدعم السعودية كامالا هاريس في الإنتخابات الرئاسية الحالية؟ مسعد بولس يجيب
15:44
طوني فرنسيس: ترامب شخص غير مستقر وبسببه "خربت" الحياة الحزبية بأميركا وداخل الحزب الجمهوري
15:26
مسعد بولس يتحدث عن الإقبال العربي وتحديداً اللبناني في الإنتخابات الرئاسية الأميركية
15:20
تظاهرات في تل أبيب وحيفا احتجاجاً على إقالة غالانت... مراسل الجديد يتابع آخر التطورات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
17:44
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
عربي و دولي
17:44
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
02:32
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محليات
02:32
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محليات
03:31
بكاريكاتير ساخر.. جيش العدو يهدد سكان الجنوب مجدداً
محليات
03:31
بكاريكاتير ساخر.. جيش العدو يهدد سكان الجنوب مجدداً
عربي و دولي
16:29
أحدث استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس
عربي و دولي
16:29
أحدث استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024