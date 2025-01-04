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يوري ابن الـ 10 سنوات اخترع آلة لمكافحة اللصوص ويؤكد بحلم صير مخترع
2025-01-04 | 14:52
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يوري ابن الـ 10 سنوات اخترع آلة لمكافحة اللصوص ويؤكد بحلم صير مخترع
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