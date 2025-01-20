عاجل
مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً
مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:20
بالفيديو: ماسك وزوكربيرغ في حفل تنصيب ترامب
04:27
في السويداء... أب يقتل إبنته ويطعن والدتها
2025-01-19
بالفيديو - فرحاً لـ غزة.. مساجد مدينة طرابلس تصدح بالتكبيرات
2025-01-19
إذا كنت بهذا البلد.. ودّع تيك توك الآن!
2025-01-19
بالفيديو: بحضور مقاتلي حماس.. هتافات واحتفالات بغزة!
تشاهدون الآن
ترامب يعود إلى البيت الأبيض
2025-01-20 | 11:14
A-
A+
ترامب يعود إلى البيت الأبيض
مقالات ذات صلة
ترامب يعود إلى البيت الأبيض – شاهد حفل التنصيب مباشرة
الباحث والمحلل السياسي جو معكرون لـ"وهلق شو": مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض نحن أمام زلزال سياسي سيغير ملامح السياسة الدولية بعد سنوات من الركود في إدارة بايدن
مهاجماً ترامب ومتمنياً له النجاح.. بايدن يوّدع البيت الأبيض
ترامب يعود إلى البيت الأبيض
تشاهدون الآن
ترامب
البيت
الأبيض
العودة الى الأعلى
الطفل المعتصم بالله يتحدث بتأثر عن القضية الفلسطينية
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2025-01-16
الطفل المعتصم بالله يتحدث بتأثر عن القضية الفلسطينية
2025-01-16
الطفل المعتصم بالله يتحدث بتأثر عن القضية الفلسطينية
2025-01-15
ربع ساعة غيرت حياة هاني شاكر الى الابد .. تفاصيل يرويها لأول مرة داخل استديو الفصول الاربعة
2025-01-15
ربع ساعة غيرت حياة هاني شاكر الى الابد .. تفاصيل يرويها لأول مرة داخل استديو الفصول الاربعة
2025-01-15
هاني شاكر يتحدث لأول مرة عن وصية ابنته الراحلة دينا ويدمع على الهواء قومت المواجع
2025-01-15
هاني شاكر يتحدث لأول مرة عن وصية ابنته الراحلة دينا ويدمع على الهواء قومت المواجع
يحدث الآن
محليات
14:48
مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً
فن و منوعات
14:42
خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)
عربي و دولي
14:24
الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب بتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:48
مصادر وثيقة في حركة أمل وحزب الله نفت ما نقلته الجديد حول الاسماء والحقائب الوزارية مؤكدة أن كل ما ورد في هذا الاطار هو عار من الصحة شكلاً وأساساً
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2025
14:42
خطاب ترامب عن "المريخ" يثير إعجاب ماسك (فيديو)
2025-01-10
اليكم تفاصيل أول اطلالة للسيدة اللبنانية الأولى نعمت عون
2025-01-13
رسالة اعتذار من الفنان عبد المنعم عمايري إلى تركي آل الشيخ
2024-12-12
من مقام السيدة زينب.. هذا هو الوضع (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2025
11:14
ترامب يعود إلى البيت الأبيض
09:53
ترامب يعود إلى البيت الأبيض – شاهد حفل التنصيب مباشرة
2025-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2025
2025-01-18
هكذا سيكون شكل الحكومة اللبنانية المقبلة
2025-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
04:27
في السويداء... أب يقتل إبنته ويطعن والدتها
منوعات
04:27
في السويداء... أب يقتل إبنته ويطعن والدتها
محليات
06:22
يديرها الموساد.. احذروا هذه الصفحة على فيسبوك
محليات
06:22
يديرها الموساد.. احذروا هذه الصفحة على فيسبوك
محليات
06:47
هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان
محليات
06:47
هل خسر المودعون أموالهم؟ توضيح من مصرف لبنان
محليات
03:22
"القوات": كلام الشيخ نعيم قاسم ينتمي إلى مرحلة انتهت
محليات
03:22
"القوات": كلام الشيخ نعيم قاسم ينتمي إلى مرحلة انتهت
محليات
09:32
بالفيديو - حريق في مطعم قرب مرفأ بيروت.. والإدارة تحذرّ
محليات
09:32
بالفيديو - حريق في مطعم قرب مرفأ بيروت.. والإدارة تحذرّ
محليات
03:48
تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يتعلق بـ"الوضعية الوظيفية"
محليات
03:48
تعميم من رئاسة مجلس الوزراء يتعلق بـ"الوضعية الوظيفية"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025