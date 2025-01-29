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الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: أؤكد أن نواف سلام لم يعد أحداً بأي حقيبة وزارية والأسماء قيد الدراسة والولايات المتحدة لم تمانع تولي ياسين جابر وزارة المالية
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مي العيدان في اقوى هجوم على المثلـيين مضطربين نفسيا وضحايا تحـ ـرش واغـ ـتصاب
2025-01-29 | 14:35
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مي العيدان في اقوى هجوم على المثلـيين مضطربين نفسيا وضحايا تحـ ـرش واغـ ـتصاب
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العيدان
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مضطربين
نفسيا
وضحايا
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مي العيدان تواجه مي الطـفلة بسبب سؤال عن تعرضها للتحـ ـرش وهي تتأثر عندي دائما عدم الاحساس بالامان
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