مي العيدان في اقوى هجوم على المثلـيين مضطربين نفسيا وضحايا تحـ ـرش واغـ ـتصاب

الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: أؤكد أن نواف سلام لم يعد أحداً بأي حقيبة وزارية والأسماء قيد الدراسة والولايات المتحدة لم تمانع تولي ياسين جابر وزارة المالية

الكاتب السياسي وجدي العريضي لـ الجديد: أؤكد أن نواف سلام لم يعد أحداً بأي حقيبة وزارية والأسماء قيد الدراسة والولايات المتحدة لم تمانع تولي ياسين جابر وزارة المالية