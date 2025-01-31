الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
17
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:43
بالفيديو: هدية من الشرع لـ أمير قطر
14:49
هل سيارتك في خطر؟!
08:33
بعد دهس مناصري "حزب الله" في الجنوب.. بيان من "فتح"
08:13
بالفيديو - سيارة تجتاح مسيرة دراجات لـ"حزب الله"
07:55
بالفيديو - على مشارف بركة ريشا.. مراسل الجديد ينقل المشهد
تشاهدون الآن
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
2025-01-31 | 14:52
A-
A+
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
مقالات ذات صلة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مررنا في أصعب مرحلة منذ نشأة الحزب
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل فشلت بإنهاء حزب الله وخرجت خاسرة والآن نحن ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار إلا أنها قامت بانتهاكه 1350 مرة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته الاتفاق الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
تشاهدون الآن
برجاوي
الشيخ
قاسم:
نفسيا
ليكون
الحزب
العودة الى الأعلى
في تحدٍّ ممتع.. ابنة الـ 4 أعوام تقيّم عددا من الأطباق وكارين سلامة في حالة ذهول أهنى فود بلوجر شفتها بحياتي
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2025-01-30
في تحدٍّ ممتع.. ابنة الـ 4 أعوام تقيّم عددا من الأطباق وكارين سلامة في حالة ذهول أهنى فود بلوجر شفتها بحياتي
2025-01-30
في تحدٍّ ممتع.. ابنة الـ 4 أعوام تقيّم عددا من الأطباق وكارين سلامة في حالة ذهول أهنى فود بلوجر شفتها بحياتي
2025-01-29
مي العيدان تواجه مي الطـفلة بسبب سؤال عن تعرضها للتحـ ـرش وهي تتأثر عندي دائما عدم الاحساس بالامان
2025-01-29
مي العيدان تواجه مي الطـفلة بسبب سؤال عن تعرضها للتحـ ـرش وهي تتأثر عندي دائما عدم الاحساس بالامان
2025-01-29
مي العيدان في اقوى هجوم على المثلـيين مضطربين نفسيا وضحايا تحـ ـرش واغـ ـتصاب
2025-01-29
مي العيدان في اقوى هجوم على المثلـيين مضطربين نفسيا وضحايا تحـ ـرش واغـ ـتصاب
يحدث الآن
محليات
02:37
منخفض جوي في الطريق.. والثلوج الى ما دون الـ1000 م
محليات
01:01
الديار: خلافات أميركية فرنسية بشأن بقاء «اسرائيل» بالنقاط الـ 5 في الجنوب
محليات
15:54
الشرق الأوسط: اتصالات لتذليل العقدة الشيعية في الحكومة!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
10:41
مراسلة الجديد تنقل المشهد من بلدة الطيبة الجنوبية.. لمتابعة البث المباشر:
2024-12-02
هاغاري لسكاي نيوز: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ومهلة الـ 60 يوما هي مرحلة تدريجية للتأكد من زوال تهديد حزب الله وبالتالي من مصلحة الحكومة اللبنانية عدم السماح بأي تهديد لأمن إسرائيل
09:34
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية المصري
14:52
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
12:10
تحذير من العقود الوهمية!
08:41
تشييع نصر الله وصفي الدين.. متى الموعد؟
بالفيديو
بالفيديو
14:52
زينب برجاوي عن الشيخ نعيم قاسم: ما كان محضر نفسيا ليكون أمين عام الحزب !
13:16
مقدمة النشرة المسائية 31-01-2025
10:41
مراسلة الجديد تنقل المشهد من بلدة الطيبة الجنوبية.. لمتابعة البث المباشر:
09:49
جعجع: لا نقبل بمنطق عدم وجود أحزاب بالحكومة
09:34
تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وزير الخارجية المصري
09:30
تصريح وزير الخارجية المصري بعد لقائه جعجع في معراب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:41
تشييع نصر الله وصفي الدين.. متى الموعد؟
محليات
08:41
تشييع نصر الله وصفي الدين.. متى الموعد؟
محليات
08:33
بعد دهس مناصري "حزب الله" في الجنوب.. بيان من "فتح"
محليات
08:33
بعد دهس مناصري "حزب الله" في الجنوب.. بيان من "فتح"
عربي و دولي
15:00
الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!
عربي و دولي
15:00
الخارجية الأميركية: هذا هو "الخبر السار" في لبنان!
محليات
08:13
بالفيديو - سيارة تجتاح مسيرة دراجات لـ"حزب الله"
محليات
08:13
بالفيديو - سيارة تجتاح مسيرة دراجات لـ"حزب الله"
خاص الجديد
13:18
سلام وكلام مع "الثنائي"
خاص الجديد
13:18
سلام وكلام مع "الثنائي"
عربي و دولي
10:53
الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية
عربي و دولي
10:53
الأمن السوري يعلن اعتقال عاطف نجيب إبن خالة الأسد في اللاذقية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025