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سيف نبيل يكشف لأول مرة حقيقة دخوله في علاقة حب ويتحدث عن مواصفاتها: انا مو انسان هيّن احتاج وحدة قوية
2025-02-12 | 14:46
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سيف نبيل يكشف لأول مرة حقيقة دخوله في علاقة حب ويتحدث عن مواصفاتها: انا مو انسان هيّن احتاج وحدة قوية
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سيف نبيل يتحدث عن الحب في حياته ويرد لأول مرة على وصفه بـ"المغرور" وصديقته تحرجه بسؤال على الهواء
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