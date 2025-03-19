شاهدوا الاطفال في خان زمان يتنافسون برقص الدبكة والاهالي تحدوا العاصفة للحضور والربح

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المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: ندعم الرئيس عون وحكومة نواف سلام في سعيهما لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: ندعم الرئيس عون وحكومة نواف سلام في سعيهما لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
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