وصول البابا لاون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي

رئيس الحكومة نواف سلام لـ"وهلق شو": حزب الله كان قد التزم باعلان وقف الاعمال العدائية ونوابه وافقوا على البيان الوزاري وبالتالي عليه الالتزام بحصر السلاح في جميع المناطق اللبنانية