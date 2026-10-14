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من كمال حايك وفضائح الكهرباء إلى أموال المودعين وقانون العفو العام.. ملفات شائكة يطرحها رياض قبيسي في"اربعا بنص الجمعة" الآن على الجديد
2026-10-14 | 12:30
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