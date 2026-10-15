انطلاق مباراة النادي الأنطوني اللبناني والقرين الكويتي ضمن بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة الأن على الجديد

معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية

معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية