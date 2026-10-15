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معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية
معلومات الجديد: السفير ميشال عيسى خلال اجتماعه بعدد من النواب في واشنطن دعا إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل وذلك رداً على إثارة أحد النواب قضية السفيرة اللبنانية
عون لروبيو: الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين
عون لروبيو: الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين
رئاسة الجمهورية: عون أكد لروبيو أن لبنان يقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب
رئاسة الجمهورية: عون أكد لروبيو أن لبنان يقوم بتطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب
رئاسة الجمهورية: عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف
رئاسة الجمهورية: عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف
مراسل الجديد في واشطن: الاخبار بحق السفيرة ندى معوض هو ما دفع روبيو للاتصال بالرئيس عون اضافة الى رغبة أميركية بالتوسع في التحقيقات بشأن شاحنة المتفجرات المضبوطة
مراسل الجديد في واشطن: الاخبار بحق السفيرة ندى معوض هو ما دفع روبيو للاتصال بالرئيس عون اضافة الى رغبة أميركية بالتوسع في التحقيقات بشأن شاحنة المتفجرات المضبوطة
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انطلاق مباراة النادي الأنطوني اللبناني والقرين الكويتي ضمن بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة الأن على الجديد
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