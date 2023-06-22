إيران وسوريا على المائدة السعودية في بيروت

ولم سفير المملكة العربية السعودية وليد عبدالله البخاري مساء الخميس في فندق فينيسيا في بيروت على شرف سفراء ورؤساء بعثات الدول العربية والأجنبية، وهو تقليد سنوي تقوم به كل سفارة في لبنان، فتولم على شرف باقي السفارات.



الأبرز في اللقاء كان حضور السفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا والقائم بأعمال السفارة السورية، أما السفيرة الاميركية دوروثي شيا فغابت عن الحفل بداعي وجودها خارج لبنان.



السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ألقى كلمة رحب فيها بالحضور "بمودّة بالغة في هذا اللقاء السنوي الموسوم بعنوان " الدبلوماسية المستدامة" ؛ من أجلِ توحيد الجهود المبذولة بهدف تأمين شبكة أمان دولية لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان".



وأضاف: نتقاسم مسؤولية مُشتركة من أجل الحفاظ على إستقرار لبنان وإحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع القرارات الدولية والعربية ذات الصلة.



وتابع: العام الذي تسعى المملكة العربية السعودية خلاله لاستضافة معرض الرياض إكسبو2030‬ ، مع موعد اكتمال أهم قصة نجاح وتحول وطني غير مسبوق؛ رؤية السعودية 2030‬، حيث يشكل إكسبو الرياض منصةً لتعزيز العمل المشترك في المشاريع ذات التأثير العالمي، وللتعاون في إيجاد حلول عالمية لتحدياتنا المشتركة، من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية.



وأردف: نحن واثقون من قدرتنا على تقديم تجربة غير مسبوقة للعالم، ونتطلع إلى النجاح في استضافة الرياض إكسبو 2030‬.



ومن بين المدعوين وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب الذي القى كلمة قال فيها: "في البداية الشكر لسعادة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري على هذه الدعوة الكريمة وهذه اللفتة الطيبة. انها تكريم للبنان، وبالأخص لوزارة الخارجية والمغتربين. كما ارحب واشكر الزملاء رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحاضرين وكافة الزملاء الدبلوماسيين والأصدقاء".



وأضاف: "إن علاقة لبنان بالمملكة على المستویین الرسمي والشعبي قدیمة ومتجذرة .وقد عبر عنھا في بدایات القرن الماضي الأدیب والمُفكّر الكبیر في الوطن والمھجر أمین الریحاني بوصفه لدور وشخصیة المغفور له جلالة الملك عبد العزیز بن سعود مؤسس المملكة، لما تعكسه ھذه الشخصیة من طبیعة سعودیة تصلح على مر الزمان".



وتابع: "یقول الریحاني: ھا قد قابلت أمراء العرب كلھم، فما وجدت فیھم أكبر من ھذا الرجل، لست مجازفًا أو مبالغاً، فیما أقول: فھو حقاً كبیر، كبیر في مصافحته، وفي ابتسامته، وفي كلامه، وفي نظراته، وفي ضربه الأرض بعصاه. یفصح في أول جلسة عن فكره ولا یخشى أحداً من الناس، بل یفشي سره، وما أشرف السر، سر رجل یعرف نفسه، ویثق بعد ﷲ بنفسه"... ویتابع الریحاني قائلاً: ”ھو حقاً مسك الختام. مھما قیل في إبن سعود، فھو رجل قبل كل شيء. رجل كبیر القلب والنفس والوجدان. عربي.. تجسدت فیه فضائل العرب".