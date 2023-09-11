لودريان في بيروت.. لقاءات ثنائية ولا طاولة حوار

يصل الى بيروت مساء اليوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في زيارة هي الثالثة له ليبدأ غدا الثلاثاء مهمته بإجراء جولة لقاءات ثنائية مع الكتل والأحزاب حول السبل الممكنة لانهاء الازمة الرئاسية على ان تمتد هذه المهمة الى بعد ظهر يوم الجمعة .

في معلومات الجديد ان لودريان سيبدأ لقاءاته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون.

ستكون جولة لودريان عبارة عن لقاءات ثنائية ولا طاولة حوار ينوي الموفد الفرنسي الدعوة إليها. سيعقد لودريان بعض لقاءاته في قصر الصنوبر ويزور عددا من الشخصيات للاستمرار في مقاربة جديدة تتبعها فرنسا ليست الا انعكاسا لبيان نيويورك الذي صدر في مثل هذا الشهر من العام الماضي وانعكاسا ايضا لمقاربة اللجنة الخماسية حول لبنان.

وفي التفاصيل ان غداء سيجمع لودريان يوم الاربعاء مع نواب التغيير ابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان وياسين ياسين ليتوجه لودريان بعده الى لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب على ان يلتقي الموفد الفرنسي مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غدا الثلثاء.