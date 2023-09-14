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خاص الجديد

لقاء اليرزة: تأكيد على مواصفات الرئيس وأولويات الرئاسة وعلى عدم إمكانية الاستمرار بالطروحات السابقة

2023-09-14 | 14:32
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لقاء اليرزة: تأكيد على مواصفات الرئيس وأولويات الرئاسة وعلى عدم إمكانية الاستمرار بالطروحات السابقة
لقاء اليرزة: تأكيد على مواصفات الرئيس وأولويات الرئاسة وعلى عدم إمكانية الاستمرار بالطروحات السابقة

أشارت المعلومات المرتبطة باللقاء الذي عقد في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة مع النواب السنة بحضور مفتي الجمهورية والموفد الفرنسي، إلى أنه حمل عنوانا مفصليا في الملف الرئاسي حيث سمع اثنان وعشرون نائبا كلاما واضحا فيه تناغم تام بين السفير السعودي وليد بخاري والموفد الفرنسي لودريان.

وفي المضمون ان لودريان توجه الى النواب قائلا ابحثوا عن رئيس للجمهورية لان الطروحات الحالية لا امكانية لاستمرارها. فاي رئيس سيحكم في حال انتخب بخمسة وستين  صوتا.
 
اما عن الحوار الذي يدعو اليه الرئيس بري فقال لودريان ان بري هو الوحيد القادر على ادارة الحوار مفضلا ان يكون اسمه نقاشا او تشاورا لما لكلمة الحوار من حساسية لدى بعض القوى.

وفي معلومات الجديد ان اللقاء اراد التأكيد على نقطتين. اولا مواصفات الرئيس واولويات الرئاسة. وثانيا التأكيد على عدم امكانية الاستمرار بالطروحات السابقة اي بسليمان فرنجية وجهاد ازعور.
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خاص الجديد

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لودريان

وليد بخاري

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