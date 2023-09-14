لقاء اليرزة: تأكيد على مواصفات الرئيس وأولويات الرئاسة وعلى عدم إمكانية الاستمرار بالطروحات السابقة

أشارت المعلومات المرتبطة باللقاء الذي عقد في دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة مع النواب السنة بحضور مفتي الجمهورية والموفد الفرنسي، إلى أنه حمل عنوانا مفصليا في الملف الرئاسي حيث سمع اثنان وعشرون نائبا كلاما واضحا فيه تناغم تام بين السفير السعودي وليد بخاري والموفد الفرنسي لودريان.