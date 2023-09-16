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الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص
الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر: عدد المتضررين في ليبيا أكثر من 800 ألف شخص
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2023-09-16 | 13:06
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أوساط معنية بلقاءات الحزب والتيار لـ "الجديد": الطريق طويل للملف المتعلق بانشاء صندوق ائتماني يدير اصول الدولة على أن يوضح باسيل بعضاً من هذا الغموض في كلمته الاحد خلال اطلاق الولاية الجديدة للتيار
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