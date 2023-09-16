أوساط معنية بلقاءات الحزب والتيار لـ "الجديد": الطريق طويل للملف المتعلق بانشاء صندوق ائتماني يدير اصول الدولة على أن يوضح باسيل بعضاً من هذا الغموض في كلمته الاحد خلال اطلاق الولاية الجديدة للتيار