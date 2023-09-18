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مستشار تيار الكرامة علاء جليلاتي لـ "هنا بيروت": لا معلومة حتى الساعة حول مقررات اجتماع اللجنة الخماسية غداً في نيويورك وكل ما يتم تداوله مجرد تحليلات
2023-09-18 | 08:29
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مستشار تيار الكرامة علاء جليلاتي لـ "هنا بيروت": لا معلومة حتى الساعة حول مقررات اجتماع اللجنة الخماسية غداً في نيويورك وكل ما يتم تداوله مجرد تحليلات
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مستشار تيار الكرامة علاء جليلاتي لـ "هنا بيروت": لا معلومة حتى الساعة حول مقررات اجتماع اللجنة الخماسية غداً في نيويورك وكل ما يتم تداوله مجرد تحليلات
خاص الجديد
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رئيس تحرير موقع لبنان الكبير محمد نمر لـ "هنا بيروت": حزب الله يمكن أن يستخدم القوة والترهيب "ويجيب سليمان فرنجية" لكنه يبحث عن غطاء عربي ودولي له
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