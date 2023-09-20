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النائب غسان سكاف لـ "الجديد": مع استمرار العقم الداخلي خرج الملف الرئاسي من يد لبنان وممكن أن تكون قد ارتفعت أسهم قائد الجيش كمرشح رئاسي بسبب الدعم الخارجي له
2023-09-20 | 03:51
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النائب غسان سكاف لـ "الجديد": مع استمرار العقم الداخلي خرج الملف الرئاسي من يد لبنان وممكن أن تكون قد ارتفعت أسهم قائد الجيش كمرشح رئاسي بسبب الدعم الخارجي له
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