مراسلة الجديد: تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على أطراف عيتا الشعب والجبين وجبل البلاط وشيحين

مراسلة "الجديد" من القاهرة: غوتيرش كان قد إتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأبلغه أن هدف القمة الأساسي هو وقف إطلاق النار وأن الدول الحاضرة ستبذل جهدها لأجل ذلك