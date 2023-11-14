مراسل الجديد: تم استهداف موقع المرج والعدو يرد بقصف مدفعي على كل من مركبا وهونين وعديسة وحولا

النائب بلال عبد الله لـ #الجديد: نحن ضد الفراغ في أي مؤسسة خاصة العسكرية والقضائية وبظل هذه الاوضاع يجب العمل على حماية البلد وأكثر ما يسرني قبول التيار الوطني الحر بصلاحية الحكومة بالتعيين