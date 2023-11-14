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مراسل "الجديد": اطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة
مراسل "الجديد": اطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم الاسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة
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مراسل الجديد: غارات متتالية وقصف مدفعي عنيف تتعرض له بلدة عيترون الحدودية في هذه الآثناء
2023-11-14 | 05:17
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مراسل الجديد: غارات متتالية وقصف مدفعي عنيف تتعرض له بلدة عيترون الحدودية في هذه الآثناء
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خاص الجديد
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