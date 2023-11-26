مصادر لـ الجديد: لودريان سيبدأ جولته الأربعاء من عين التينة ولا أحد يتوقع بأن يكون لديه جديد يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية

مصادر مقربة من عين التينة لـ "الجديد": ضغط على الرئيس بري بعدم قدرته على التأخر بالدعوة الى جلسة انتخابية سيما وانه اصبح اسير موقفه الذي اكد فيه ان اي جلسة مقبلة ستكون مفتوحة بدورات متتالية