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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق صاروخين إعتراضيين في أجواء بلدة رميش الجنوبية
مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي يطلق صاروخين إعتراضيين في أجواء بلدة رميش الجنوبية
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
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جعجع عقب لقائه لودريان: حزب الله يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على اسم جهاد أزعور
2023-11-29 | 11:06
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جعجع عقب لقائه لودريان: حزب الله يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على اسم جهاد أزعور
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جعجع عقب لقائه لودريان: حزب الله يريد رئيساً له ونحن نريد رئيساً للبنان ومن يعطل الجلسات هو محور الممانعة والمشكلة ليست عند الموارنة لأننا سبق واتفقنا على اسم جهاد أزعور
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مراسل الجديد: ارجاء البند المتعلق باعادة تنظيم وهيكلة المصارف لمزيد من الدرس وابداء الملاحظات ومن المتوقع أن تعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع علما ان نائب رئيس الحكومة كان اشار الى ضرورة اقراره قريباً
النائب بلال عبدالله لـ #الجديد: نطلب وندعم ونتمنى ألا نترك أي فراغ بالمؤسسات وعدم ممارسة الكيدية السياسية وجاهزون لأي تسوية سواء بالحكومة أو بمجلس النواب لعدم ترك البلد مكشوف أمنياً وقضائياً
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