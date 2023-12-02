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مصادر سياسية للجديد: لودريان سيعود في شهر كانون الثاني المقبل الى بيروت بعدما يكون قد حل موضوع التمديد لجوزيف عون والحل سيكون في مجلس النواب
2023-12-02 | 12:13
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مصادر سياسية للجديد: لودريان سيعود في شهر كانون الثاني المقبل الى بيروت بعدما يكون قد حل موضوع التمديد لجوزيف عون والحل سيكون في مجلس النواب
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مصادر سياسية للجديد: لودريان سيعود في شهر كانون الثاني المقبل الى بيروت بعدما يكون قد حل موضوع التمديد لجوزيف عون والحل سيكون في مجلس النواب
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المحامي والمحلل السياسي جوزيف ابوفاضل لـ هنا بيروت: المشكل ليس فقط إسرائيلي فلسطيني بل هو عقائدي ديني والصراع هو إسلامي يهودي كما أن الأمور لم تبقى كما هي في غزة
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