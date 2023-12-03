اسامة حمدان لـ #وهلق_شو: تصريح مسؤول الشاباك هو من الحرب النفسية وعمل الشاباك يقتصر على الداخل الفلسطيني لا أكثر

القيادي في حركة حماس اسامة حمدان لـ #وهلق_شو: الأمريكي هو من دفع الإسرائيلي للعملية البرية الموسعة متوقعاً أن تعمل بسرعة وتحقق الإنجازات لكن ما حصل هو عكس ذلك