حسين أيوب لـ #وهلق_شو: الجيش هو المؤسسة الوحيدة الجامعة في لبنان ولا يمكن إنكار دوره داخلياً وعلى الحدود حتى الخارج لا يريد الفراغ بالمؤسسة العسكرية