معلومات الجديد: نقاش جدي جرى بين السرايا وعين التينة حول عدم إمكانية إقرار تأجيل التسريح لشخص جوزاف عون فقط ووجوب إنسحابه على اللواء عثمان

الوزير السابق ريشار قيومجيان لـ #الجديد : سنؤمن الحضور في الجلسة التشريعية ولكن لن نشارك في اي نقاش وفي اي تصويت على القوانين باستثناء موضوع تأجيل تسريح العماد جوزاف عون