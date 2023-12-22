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معلومات الجديد: ادارة الجمارك اللبنانية في مرفأ بيروت تمكنت من ضبط حوالي ٨ مليون حبة كبتاغون داخل شحنة من العدس كان منوي تهريبها الى احدى الدول الافريقية
2023-12-22 | 10:44
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معلومات الجديد: ادارة الجمارك اللبنانية في مرفأ بيروت تمكنت من ضبط حوالي ٨ مليون حبة كبتاغون داخل شحنة من العدس كان منوي تهريبها الى احدى الدول الافريقية
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معلومات الجديد: ادارة الجمارك اللبنانية في مرفأ بيروت تمكنت من ضبط حوالي ٨ مليون حبة كبتاغون داخل شحنة من العدس كان منوي تهريبها الى احدى الدول الافريقية
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معلومات الجديد: تواصل فرنسي جرى مع حزب الله لاعطاء ابعاد تخفيفة لكلام ماكرون عن اتهام الحزب بالارهاب
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