الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
03:04
في العراق .. عصابة تسرق الحمير وتبيع لحومها لأحد المطاعم
02:57
في بريطانيا.. فتح تحقيق حول اغتصاب جماعي لفتاة بعالم ميتافيرس فكيف حدثت الجريمة؟
02:34
مفاجأة "غير متوقعة" ... بالفيديو - ثعبان كبير داخل صندوق طماطم
02:27
في حضرموت اليمنية .. العثور على 3 مومياوات قديمة
02:21
رحيل ماجوباني.. المصور الذي وثق الفصل العنصري بجنوب أفريقيا
خاص الجديد
ياسين ياسين : لبنان لا يتحمّل الحـر ب.. وعلى المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية
2024-01-03 | 06:02
A-
A+
ياسين ياسين : لبنان لا يتحمّل الحـر ب.. وعلى المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية
ياسين ياسين : لبنان لا يتحمّل الحـر ب.. وعلى المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية
مقالات ذات صلة
النائب ياسين ياسين لـ #الجديد من مجلس النواب: بعد فشل العدو الذريع بعدم الوصول الى أي أهداف ظهر هذا التخبط في الكيان واليوم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ولبنان لا يتحمّل الحرب
ياسين ياسين : المنظومة السياسية ترمي المسؤولية على مجلس النواب
تصريح الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير خلال تفقده المكان الذي استهدفه العدوان الاسرائيلي امس في الضاحية الجنوبية ... لمتابعة البث المباشر:
ياسين ياسين : لبنان لا يتحمّل الحـر ب.. وعلى المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية
خاص الجديد
محليات
ياسين ياسين
مجلس النواب
الضاحية الجنوبية
العودة الى الأعلى
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد: كلّفني الرئيس نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:22
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
06:22
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
05:56
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد: كلّفني الرئيس نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء
05:56
الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير لـ #الجديد: كلّفني الرئيس نجيب ميقاتي بالجولة التفقدية في المكان المُستهدف في الضاحية الجنوبية وسنحصي الأضرار وسيصدر تقرير بهذا الشأن والتعويضات ستكون بحسب ما سيصدر عن مجلس الوزراء
05:55
مراسلة الجديد: الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون
05:55
مراسلة الجديد: الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة قائد الجيش العماد جوزاف عون
يحدث الآن
عربي و دولي
07:15
وكالة "إرنا" الإيرانية: 15 جريحاً حتى الآن جراء إنفجارين قرب مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران
محليات
07:13
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
عربي و دولي
07:13
التلفزيون الإيراني: سماع صوت إنفجار ثان على الطريق المؤدية إلى مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي إيران
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
07:13
التلفزيون الإيراني: سماع صوت إنفجار ثان على الطريق المؤدية إلى مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوبي إيران
07:13
حزب الله: إستهدفنا عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
01:53
وزير الخارجية الإيراني: اغتيال العاروري عمل إرهابيّ يثبت أن الكِيان الصهيوني لم يحقق أهدافه في غزة رغم دعم أميركا
2024-01-01
جيش الإحتلال: سلاح الجو إستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية
2023-12-26
ظهور نادر لـ ابني نادين الراسي من طليقها جيسكار ابي نادر
2023-12-29
إيران: أعـ دام 4 "مخربين" على صلة بالموساد
بالفيديو
بالفيديو
06:22
اللواء خير من الضاحية: سنقدّم تقريراً مفصلاً.. والتعويضات ستكون وفق ما سيصدر عن مجلس الوزراء
06:02
ياسين ياسين : لبنان لا يتحمّل الحـر ب.. وعلى المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية
05:58
تصريح الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير خلال تفقده المكان الذي استهدفه العدوان الاسرائيلي امس في الضاحية الجنوبية ... لمتابعة البث المباشر:
05:47
بيان المطارنة الموارنة بعد إجتماعهم في بكركي
05:38
كيف تبدو الأجواء من مجلس النواب؟
05:33
بعدما حصل أمس في الضاحية الجنوبية.. الجديد ترصد آخر المستجدات الميدانية عند الحدود الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:57
المشاهد الاولية للانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ... للمتابعة مباشرة :
محليات
10:57
المشاهد الاولية للانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ... للمتابعة مباشرة :
محليات
11:03
ماذا حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
محليات
11:03
ماذا حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
محليات
11:25
آخر المستجدات حول الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ... لمتابعة البث المباشر:
محليات
11:25
آخر المستجدات حول الانفجار الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ... لمتابعة البث المباشر:
محليات
15:04
حزب الله : جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب
محليات
15:04
حزب الله : جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب
محليات
10:51
سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بعض الوقت والمعلومات الأولية أفادت بأنه ناجم عن انفجار لم تُعرف أسبابُه حتى الساعة
محليات
10:51
سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بعض الوقت والمعلومات الأولية أفادت بأنه ناجم عن انفجار لم تُعرف أسبابُه حتى الساعة
محليات
10:54
سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بعض الوقت... لمتابعة آخر المستجدات مباشرة:
محليات
10:54
سماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بعض الوقت... لمتابعة آخر المستجدات مباشرة:
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024