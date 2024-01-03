معلومات الجديد: زيارة مرتقبة هذا الأسبوع من الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل ومن ثم إلى لبنان للحد من تداعيات عملية الإغتيال وإستكمال العمل على الحل الأمني المرتبط بالقرار 1701