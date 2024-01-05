مصادر دبلوماسية لـ الجديد: رسالة نصرالله إعتبرتها السفارات الأجنبية جملة فتح فيها الأمين العام للحزب باب التفاوض لتطبيق ال1701 وهو ما يجري العمل دوليا على تطبيقه من الجانب اللبناني والإسرائيلي