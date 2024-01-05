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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: رسالة نصرالله إعتبرتها السفارات الأجنبية جملة فتح فيها الأمين العام للحزب باب التفاوض لتطبيق ال1701 وهو ما يجري العمل دوليا على تطبيقه من الجانب اللبناني والإسرائيلي
2024-01-05 | 12:51
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: رسالة نصرالله إعتبرتها السفارات الأجنبية جملة فتح فيها الأمين العام للحزب باب التفاوض لتطبيق ال1701 وهو ما يجري العمل دوليا على تطبيقه من الجانب اللبناني والإسرائيلي
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مصادر دبلوماسية لـ الجديد: رسالة نصرالله إعتبرتها السفارات الأجنبية جملة فتح فيها الأمين العام للحزب باب التفاوض لتطبيق ال1701 وهو ما يجري العمل دوليا على تطبيقه من الجانب اللبناني والإسرائيلي
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