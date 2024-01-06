مراسل الجديد: غارة اسرائيلية بين رب الثلاثين والطيبة

مصادر من مؤسسة كهرباء لبنان لـ الجديد: جرى إفراغ حمولة الفيول أويل في معمل الزهراني وسيستكمل التفريغ في معمل دير عمار غدًا مما سيؤدي إلى زيادة ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية ابتداءً من الغد