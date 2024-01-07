القيادي السابق في الحزب القومي السوري حسّان صقر لـ وهلق شو: نساعد غزة عبر تعليم أولادنا على المقاومة وعدم فتح مكاتب للإسرائيلي في جبيل وغيرها من المناطق

عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي رياض عيد لـ #الجديد: لا يمكننا الا أن نكون في خط المواجهة الأول الى جانب المقاومة ونفذنا عملية الأمس ضد العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان وسترون في القريب العاجل موقفنا المتمسّك في الدفاع عن حقّ أهلنا