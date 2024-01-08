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مصادر حكومية لـ الجديد: زيارة آموس هوكشتاين إلى بيروت مرتبطة بنتائج جولة بلينكن على المنطقة والواقع الميداني الاسرائيلي
2024-01-08 | 13:04
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مصادر حكومية لـ الجديد: زيارة آموس هوكشتاين إلى بيروت مرتبطة بنتائج جولة بلينكن على المنطقة والواقع الميداني الاسرائيلي
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خاص الجديد
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