مصادر السفارة الفرنسية لـ الجديد: الخماسية ستركز على الخيار الثالث والإصلاحي وتشكيل حكومة تعمل بمشروع إصلاحي وفقا لبيان نيويورك الأول

مصادر التقت ايمييه لـ #الجديد : الطرح الفرنسي لا ينطبق مع سياق ال 1701 ولا نصه لأن فعل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مشرع في البيانات الوزارية إذ ينص ال 1701 على الا تكون هناك أي أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان