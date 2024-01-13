من الشويفات.. مراسلة الجديد تستمرّ في مواكبة جولة وزير الأشغال على المناطق إثر الفيضانات



من الشويفات.. مراسلة الجديد تستمرّ في مواكبة جولة وزير الأشغال على المناطق إثر الفيضانات