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من الشويفات.. مراسلة الجديد تستمرّ في مواكبة جولة وزير الأشغال على المناطق إثر الفيضانات
2024-01-13 | 05:39
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من الشويفات.. مراسلة الجديد تستمرّ في مواكبة جولة وزير الأشغال على المناطق إثر الفيضانات
من الشويفات.. مراسلة الجديد تستمرّ في مواكبة جولة وزير الأشغال على المناطق إثر الفيضانات
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الفيضانات
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