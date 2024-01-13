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خاص الجديد
معلومات الجديد: الرئيس بري ينتظر انتهاء اللجنة من دراسة الموازنة بداية الاسبوع المقبل ليدعو الى جلسة عامة في نهاية الشهر الجاري لإقرارها
2024-01-13 | 13:01
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معلومات الجديد: الرئيس بري ينتظر انتهاء اللجنة من دراسة الموازنة بداية الاسبوع المقبل ليدعو الى جلسة عامة في نهاية الشهر الجاري لإقرارها
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