مصادر نيابية لـ الجديد: اسهم حضور كتلة الجمهورية القوية في جلسة إقرار الموازنة مرتفعة وذلك بعد دعوة البطريرك الراعي النواب للمشاركة

عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متى لـ #الجديد : مصرون على التمديد لقائد الجيش ورأينا سيكون واضحا وصريحا في حال دعا الرئيس بري لجلسة لمجلس النواب يكون مطروحاً فيها التمديد لقائد الجيش